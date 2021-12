Дружина принца Вільяма підготувала сюрприз, який здивував всіх глядачів і шанувальників королівської сім'ї, виступивши на різдвяному концерті разом з Томом Вокером.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон порадувала і здивувала глядачів телевізійного святкового концерту Together at Christmas, акомпануючи на фортепіано знаменитому шотландському співакові Тому Вокеру в Будинку капітула Вестмінстерського абатства, вперше продемонструвавши на публіку свої музичні таланти.

Концерт транслювали напередодні Різдва на ITV. Пізніше відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі Кембриджів.

Герцогиня сама звернулася до того Уокера щодо спільного виконання його пісні "For Those Who Can't Be Here", після зустрічі з ним на благодійному заході організації Forward Trus в жовтні цього року (організація допомагає людям з наркотичною та алкогольною залежністю).

Герцогиня "дуже нервувала" під час своєї першої репетиції, "тому що вона дуже довго не грала з іншими музикантами", пише Dailymail.

"Музика була дуже важлива для герцогині під час ізоляції, і гра на піаніно приносила їй велику розраду", — зазначив Інсайдер.

"Ми репетирували цю пісню близько дев'яти разів. Я думаю, ми обидва дуже нервували через те, що все піде не так, як планувалося, і один з нас підведе іншу людину або щось ще, але вона була просто чудова. Нелегко просто сісти за піаніно з групою музикантів, з якими ви ніколи раніше не грали, і записати живі дублі на камеру, але вона повністю впоралася. Це був божевільний день, мені хотілося вщипнути себе, щоб переконатися - це не сон. Бути в такому прекрасному місці, грати разом з герцогинею, разом з моєю групою і струнним квартетом. Я, звичайно, ніколи це не забуду! Моя мама була в шоці, коли побачила цей виступ по телевізору", — поділився враженнями Вокер.

Уокер також описав Кейт як "милу, добру і чуйну людину". За його словами, після виступу вона "знайшла час, щоб подякувати всім особисто за можливість грати разом".

Зазначається, що герцогиня опанувала музичним інструментом ще в дитинстві. Відомо, що Міддлтон вчилася в музичній школі. Вона три роки брала уроки гри на фортепіано, але ніколи не виступала на публіці. Тому для шанувальників королівської сім'ї поява герцогині за роялем стала приємною несподіванкою.

Дует був записаний у Вестмінстерському абатстві за день до різдвяної служби. Кейт вибрала для концерту червону сукню-пальто з величезним бантом бренду Catherine Walker.

Раніше УНІАН писав, що Кейт Міддлтон прикрасила різдвяну ялинку і розповіла про те, який подарунок вона приготувала для британців.

