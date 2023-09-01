Виявилося, начальник ГУР одружений вже вдруге.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов видав секрет про свій шлюб. Він розповів, що Маріанна - його друга дружина.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук Буданов розповідав про початок своєї кар'єри. Він прийшов до ГУР у 2007 році, починав зі звання лейтенанта. Під час бесіди журналістка спитала, що було у Буданова у ті роки, а потім попросила розповісти, коли він одружився.

Начальник ГУР зізнався, що вперше він вступив у шлюб у 2009 році. Ця інформація здивувала Мосейчук, адже раніше він не розповідав про своє особисте життя та стосунки із жінками у минулому.

Потім Буданов розлучився. Коли саме це сталося - начальник ГУР не сказав. А згодом він одружився вдруге. Його обраницею стала жінка на ім'я Маріанна.

"Бачите, є якісь секрети... До речі, кілька днів тому, 10 років було. У нас перший ювілей", - зізнався начальник ГУР.

Дружина Буданова - хто вона

Начальник ГУР живе у шлюбі із загадковою брюнеткою. Маріанна Буданова не має публічних акаунтів у соцмережах та не спілкується з журналістами. Втім, відомо, що у минулому вона балотувалася у депутати.

Раніше Буданов зізнався, що дружина дещо йому забороняє. Він зазначив, що "слухається" кохану.

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