Обраниця начальника ГУР хвилюється за його здоров'я.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнався, що його дружина йому забороняє вживати деякі напої. Як виявилося, він любить працювати вночі, але його обраниця за нього хвилюється.

За словами Буданова, найбільш продуктивний час для нього - період з 4 до 6 ранку. Тоді, за словами начальника ГУР, до нього приходять найкращі ідеї. Втім, він не вживає напої, які допомагають підтримувати бадьорість. Буданов не любить каву, а енергетики йому заборонила пити дружина.

"Я навіть каву не п'ю. Кава мені не подобається, тут немає якось секрету особливого. А інше... Енергетики? Дружина не дозволяє. Каже: "Серце посадиш", - зізнався Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Начальник ГУР рідко розповідає про свою дружину, а тому такі подробиці здивували навіть журналістку. Вона зазначила:

"Є хоча б одна людина, яку ви слухаєтеся".

У відповідь на це Буданов посміявся та сказав: "Так, це правда". Втім, на цьому тему особистого життя він вирішив закінчити.

Що відомо про дружину Буданова

Буданов живе у шлюбі з жінкою на ім'я Маріанна. Вона не веде соцмережі, тому про неї мало що відомо. У минулому обраниця начальника ГУР балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар".

Нещодавно ж Буданов заявив, що дружина живе з ним у кабінеті. Він зазначив, що його "щастя" завжди поруч.

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