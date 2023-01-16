Журналіст Отар Кушанашвілі нагадав, що знаменитість не заслуговує на таке ставлення.

Після того, як Алла Пугачова і Максим Галкін засудили війну в Україні, проти них у Росії розгорнули цькування. На центральних каналах пропагандисти почали "перемивати кісточки" зіркам, а також поширювали про них фейки.

Зараз журналіст Отар Кушанашвілі сказав, що Примадонна не заслуговує такого ставлення:

"Ви посилаєте на х*р жінку, якій понад 70 років. Хіба так чинять з поважними людьми, з людиною, яка багато зробила для країни? Будьте людьми, не ставайте скотинами!".

Хто такий Отар Кушанашвілі

Російський журналіст і телеведучий. Він засудив вбивчу війну в Україні, проте коментував, що "у війні ніколи немає правих і винних. Війна - це всі неправі".

Що Алла Пугачова говорить про війну в Україні

Після повномасштабного вторгнення вона з родиною покинула РФ. Сама Примадонна перший час мовчала, а ось її чоловік Максим Галкін говорив, що ракети в бік житлових будинків мирних людей посилає саме Росія. За це та інші антивоєнні висловлювання його в Кремлі визнали "іноагентом".

Після цього Алла Пугачова закликала і її записати до лав "іноагентів", оскільки вона повністю підтримує свого чоловіка.

Нагадаємо, російський комік Максим Галкін прокоментував звірячий ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі.

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