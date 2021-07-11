Традиційно популярний фестиваль зібрав тисячі глядачів

Відшумів шостий день музичного фестивалю Atlas Weekend 2021. 10 червня на сцену вийшли всіма улюблені Бумбокс, дивовижна ONUKA і британський музикант Fatboy Slim.

Традиційно популярний фестиваль зібрав тисячі глядачів. Майданчики перед сценами були буквально забиті людьми. Воно й не дивно, адже зголоднілі за час карантину по фестивалях і концертах українці відривалися під улюблені пісні і композиції.

Відвідувачі фестивалю змогли насолодитися виступами Fatboy Slim, Артема Пивоварова, ONUKA, Аліни Паш, ЛСП і багатьма іншими. Крім того, фанати співали разом з Курган & Agregat, Бумбокс і Kyivstoner.

А любителів потанцювати розважали популярний німецький діджей Markus Schulz, непередбачувані Omnia та "піонерка" трансу DJ Anna Lee.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час виконання однієї з пісень Тіна Кароль вийшла на сцену Atlas Weekend 2021 з королівським пітоном на плечах. Шанувальники відзначили, що це плагіат, бо у 2002 році до допомоги такого ж плазуна вдавалася Брітні Спірс.

Більш того, зоозахисники засмучені таким вчинкам Тіни Кароль, адже вважають це знущанням з тварин.

У свою чергу Тіна Кароль відреагувала на критику через свій виступ. За її словами, виступ не завдав тварині ніякої шкоди.

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Автор: Анастасія Горбачова