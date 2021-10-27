Повалій каже, що вони з чоловіком дуже різні.

Відома співачка Таїсія Повалій сама не розуміє, як колись могла закохатися в свого чоловіка Ігоря Ліхуту.

Про це вона розповіла в програмі "Позаочі".

"Для мене сім'я - це найголовніше. Мені мама вселила, що чоловік повинен бути один на все життя. Я була така правильна-правильна. І тут мені доля дає людину абсолютно протилежну - Ігоря Ліхуту, у якого вже було дві дружини. Він любить все яскраве, а я терпіти не могла яскраве, я люблю все скромне, чорне. Деякі моменти в ньому мене тоді дуже сильно дратували, навіть не розумію, як я могла потім в нього закохатися. Мене дратувало, що він носить ці червоні светри - як чоловік може таке носити? Для мене це була трагедія", - сказала Повалій.

За її словами, спочатку Ліхута її дратував. Вона не розуміла, чому чоловік так себе любить і намагається всім навколо довести свою перевагу. Але пізніше зірка в нього закохалося - в людину, яка перевернула її життя.

Читайте такожУкраїнська зірка Playboy розірвала стосунки зі своїм нареченим"Ось дається кохання - і ти вже нічого не бачиш! Вже все подобається, вже ця людина - ідеал, іншого такого в світі немає, і ти готова все кинути - і за ним у прірву. Ось така любов далася. Як же мудро мені прислав Всесвіт учителя. Ігор був мені даний для того, щоб повністю перевернути моє ставлення до своєї творчості. До того, як я повинна себе вести серед людей. Як я до людей повинна ставитися", - додала співачка.

Зазначимо, Таїсія Повалій була двічі заміжня. З 1982 по 1993 року вона перебувала у шлюбі з гітаристом київського мюзик-холу Володимиром Повалій. Після розлучення вона вийшла заміж за музичного продюсера Ігоря Ліхуту. У співачки є син від першого шлюбу - Денис.

Нагадаємо, раніше Повалій виклала нове фото, але підписники нову зовнішність зірки не оцінили.

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Автор: Діана Могилєвич