Повалій виклала нове фото, але підписники нову зовнішність зірки не оцінили.

Співачка українського походження, яка живе і працює у Росії, Таїсія Повалій відповіла користувачам мережі, які звинувачували її у черговій невдалій пластиці лиця.

Відповідь зірка опублікувала в Instagram Stories.

"Ну ось, знімаю себе, шукаю ракурс. Зняти себе не так і просто, між іншим. У дзеркалі одне, а ось знайти… щоби було схоже, як у дзеркалі, на себе дуже складно такий ракурс спіймати", – зізналась поп-виконавиця.

При цьому зірка виклала чергове неоднозначне фото у свій профіль. На новій світлині співачка позувала у розкішному піджаку з чоловічого плеча. Однак Повалій знову вкрила обличчя шаром макіяжу.

Примітно, що на обличчі зірки 56-ти років немає жодної зморшки, що зауважили фанати співачки.

Таю, ви стали на себе зовсім не схожі.

Це не Повалій.

Не схожа вже на себе, вся зроблена.

Так, зовсім вже інша людина.

Повіки треба зробити, як у Маші Малиновської, наче називається кошачий погляд.

Так це не вона, або вже відфотошопили. Вона не красива насправді.

Як повідомляв УНІАН, раніше Повалій постала перед підписниками без гриму й спантеличила свою аудиторію. У коментарях десяток підписників зауважили, що зовнішність співачки не та, якою здавалась на відредагованих світлинах. Дехто запідозрив зірку у черговій пластиці.

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Автор: Віолетта Орлова