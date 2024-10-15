Воїн наголосив, що ті хто приходять до Сил оборони свідомо – розумні, вмотивовані, загартовані люди, і вони довго готувалися до цього рішення.

Відомий український репер-військовослужбовець, нині штаб-сержант командування Сил безпілотних систем Олександр Ярмак (YARMAK) прокоментував ефективність роботи ТЦК на вулицях. За його словами, він "не бачить сенсу і результату тих людей, яких змушують", які неусвідомлено поповнюють бойові підрозділи.

Як зазначив Ярмак в етері телемарафону, за його досвідом, на рекрутингові заходи приходять сотні людей, залучення йде хорошими темпами. Вже не кажучи про порівняння якості рекрутів, яких "гребуть на вулиці і тих, хто долучається до нас".

Він розповів, що зараз деяким їхнім комбатам дали задачу поїхати доукомплектуватись, умовно кажучи, подивитись на подібних "бусифікованих представників". І вони кажуть, це "просто різні світи в плані якості рекрутів".

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Воїн наголосив, що ті хто приходять до Сил оборони свідомо – розумні, вмотивовані, загартовані люди, і вони довго готувалися до цього рішення:

"Так, їм страшно. Всім страшно, бо це не прогулянка, а війна. Але, питання в тому, наскільки свідомо людина підходить до цього кроку. Бо це ж і його власна відповідальність, і наша відповідальність".

Ярмак додав, за допомогою системи рекрутингу проявляється відповідальність за залучення людини для поповнення війська. Щоб рекрути отримали кращих командирів, забезпечення, навчання і могли максимально фахово працювати і приносити результат.

"Тому що система агресії ніколи не буде діяти – це моя суб’єктивна думка. Тільки в системі свободи, креативу можна робити дійсно надзвичайні результати", – констатував репер.

Що військові кажуть про рейди ТЦК в українських містах

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв вважає, що ситуація з примусовою мобілізацією є двозначною. За його словами, деякі бригади були повністю сформовані завдяки закону про мобілізацію, а на деяких напрямках катастрофічна нестача піхоти.

Він наголосив, що людям треба дорослішати – всі звикли, що війна десь далеко. Однак, якщо не вирішити питання поповненням сил ЗСУ, "ворог скоро буде ближче до людей".

Своєю чергою, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що саме так виглядає справедлива мобілізація – "коли не тільки з сіл і маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди спокійно ходять на концерти і в рестіки".

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