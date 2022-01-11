Співачка також звинуватила Могилевську та Бадоєва у зіпсованій кар'єрі.

Співачка-трансгендер Зі Фамелу, раніше відома українцям під псевдонімами Борис Апрель та Зіанджа, розповіла про конфлікт з Аланом Бадоєвим, Наталею Могилевською та Максом Барських. Зокрема останній, за словами співачки, під час однієї з суперечок вилив їй в обличчя гарячий чай.

Про це сама артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, Наталя Могилевська, Макс Барських та Алан Бадоєв вирішили зіпсувати кар'єру співачки.

"Могилевська була подругою Бадоєва і мала частку від прибутку Барських, тому погодилася на це, припинивши займатися мною як продюсер", - розповіла екс-Зіанджа.

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За її словами, розкол між артистами стався після зйомок кліпу "Космос, приём". Співачка пожалілася, що кліп, за який відповідав Бадоєв, мав вийти зовсім іншим, хоча в результаті, за словами артистки, фанати побачили "треш з перуками та дешевою графікою".

"Звісно усі знали, для чого це робиться, однак мовчали у гарчіночку", - бідкається Зі Фамелу. Вона зазначила, що не помічала маніпуляцій продюсера і зізналася, що поруч не було людини, якій могла б по-справжньому довіритися.

"А Барських під час однієї з суперечок вилив мені в обличчя гарячий час та назвав пед*ком. Я, звісно ж, з часом всіх пробачила. Але на той момент 18-річній дитині було дуже боляче", - розповіла артистка.

У підсумку співачка зазначила, що варто довіряти лише тим, хто показує своє справжнє лице.

"Я більше не несу тягар з собою і давно відпустила. Я пробачила, але все пам'ятаю", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше екс-Зіанджа заявила, що не робила ніяких операцій по зміні статі. 31-річна артистка зазначила, що в 2014 році заявила про свій камінуг-аут, тоді як українська преса і ТБ перекрутили заяву співачки.

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