Співачка спростувала слова підопічного.

Українська співачка Наталя Могилевська прокоментувала звинувачення свого колишнього підопічного Бориса Круглова, відомого під псевдонімами Борис Апрель, а після камінг-ауту - Зіанджа та Зі Фамелу.

Могилевська зазначила, що зірка завжди була емоційною людиною. Про це вона розповіла ведучій програми "Світське життя" Катерині Осадчій.

"Ті з моїх артистів, хто став успішним - Монатік, Макс Барських, Дантес, Регіна Тодоренко - вони пишуть слова вдячності. Ті, хто не став зіркою або щось сталося не так, як вони мріяли, - вони обов'язково не люблять Монатіка, Макса Барських і мене", - заявила артистка.

Читайте також"Двійник" Лободи, Зіанджа, Дженнер: 5 зірок-трансгендерів, яким набридло жити у власному тілі (фото)На думку Могилевської, для того, щоб розуміти повноцінну картину, необхідно розмовляти з цього приводу з усіма підопічними співачки.

"Боря завжди був емоційною людиною. Щось, можливо, вигадав, щось йому здалося. Можливо, це величезна образа з приводу того, що не склалося так, як хотілося - спочатку як в чоловіка, потім як у жінки. Це ж дві долі в одному житті", - переконана співачка.

Могилевська також додала, що не бачить сенсу обговорювати заяви Зі Фамелу із нею особисто.

"Мені здається, що він перебуває у схвильованому стані і з ним не можна буде домовитись. Але він знає - і тоді, коли я возила його до психіатра, щоб він допоміг йому вилікуватись, і тоді, коли він плакав в моїх руках, - я завжди йому казала: "Боря, я завжди буду з тобою, ти завжди можеш мені зателефонувати", - додала співачка.

Могилевська зазначила, що не відчуває відповідальності за колишнього підопічного, адже "він вже достатньо доросла людина, щоб самостійно вирішувати, що можна казати, а що ні".

Нагадаємо, раніше співачка-трансгендер Зі Фамелу, раніше відома українцям під псевдонімами Борис Апрель та Зіанджа, розповіла про конфлікт з Аланом Бадоєвим, Наталею Могилевською та Максом Барських. Зокрема останній, за словами співачки, під час однієї з суперечок вилив їй в обличчя гарячий чай.

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