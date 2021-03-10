За словами дівчини, вона прийшла у порно, оскільки любить "бути з людьми", що в умовах пандемії стало проблематично.

Порноакторка Чері Девілль (Cherie DeVille) розповіла, що через пандемію у неї почалися проблеми з психічним здоров'ям.

Читайте також"Коронавірус не зупинить мене": зірка PornHub Райлі Рід підтримала новий селфі-трендПро це вона поділилася у своїй колонці на The Daily Beast.

«Я екстраверт. І як багато дівчат, прийшла в порно, оскільки відкрита у спілкуванні та люблю бути з людьми. Але за час пандемії я майже всі зйомки проводила на самоті у себе вдома. А в деякі дні єдині, з ким я спілкуюся, - це мої фанати», - розповіла Девілль.

За її словами, у зв'язку з цим вона, як і багато її колег, відчуває самотність та тривогу.

Порноакторка зазначила, що пандемія заважає розділяти роботу та особисте життя, оскільки знімальним майданчиком став її будинок, в якому зазвичай вона була самою собою та не грала роль з порнофільму: «Мені не вистачає того самого часу на себе».

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Автор: УНІАН