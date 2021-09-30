Макс Чмерковський згадав давню історію.

Суддя шоу "Танці з зірками", хореограф Макс Чмерковський в інтерв'ю ЖВЛ розповів, що одного разу в одному з київських клубів відвідувач дав йому в обличчя.

За його словами, інцидент стався понад 10 років тому, коли він ще був головним героєм першого сезону романтичного реаліті "Холостяк".

"Я був у якомусь клубі. Ми заходили і мені дали в морду грубо кажучи. Це теж не для мене, ось цей ажіотаж. Я не професійний холостяк, я професійний танцюрист", - сказав Макс.

Читайте такожМоргенштерна працевлаштували у росЗМІНагадаємо, Макс Чмерковський був головним героєм українського шоу "Холостяк". У фіналі проекту він вибрав Олександру Шульгіну, але так і не зміг побудувати з нею відносини поза проектом. Також у фіналі була співачка Яна Соломко, яку Макс відправив додому.

Відомо і те, що хореограф знайшов неймовірну популярність в Америці. Там він кілька разів брав участь у шоу "Танці з зірками", танцюючи зі знаменитостями. Після перемоги в шоу, він вирішив приїхати в Україну, щоб зайняти суддівське крісло померлого Григорія Чапкіса.

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Автор: Діана Могилєвич