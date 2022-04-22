Йдеться про телеведучого Володимира Соловйова і автора YouTube-каналу "Альона, блін!" Альону Жигалову.

Андрій Данилко, відомий своїм образом Вєрки Сердючки, зізнався, що вже не чекає від російських селебріті висловлювань про війну в Україні, тому що часу було достатньо, і свій вибір вони зробили. Однак є дві зірки, на які він все ж злий.

Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Зірковий шлях".

"У мене немає мети когось образити... Хоча ні! У мене є мета когось образити. Це Володимира Соловйова і Альону Блін. Один - каструля,а друга - ж*па з очима. І ось до Соловйова є злість, але водночас хочеться йому сказати: "Ну ти ж падла" і він відповість: "Ну так, а що?". А ось Альона блін.. Я їй навіть особисто писав. Вона вириває з контексту моє інтерв'ю з Дмитром Гордоном, де я розповідаю історію з приводу фрази "Раша, гудбай". Вона вирізає це і подає: "Дивіться, він підтвердив, що співав саме так цю пісню", - розповів Данилко.

Потім артист знайшов контакти Альони і спробував розібратися. Однак на його повідомлення та так жодного разу і не відповіла, хоча прочитала їх.

"Я почекав до вечора. Потім написав: "сподіваюся, вам соромно". Вона це теж прочитала. Виходить на наступний день програма, де вона ще більше намагається все це транслювати, розуміє, що вона спіймана на брехні. І ось після цього я злюся. Я їй дав шанс. Якби вона взяла трубку і прямо сказала: "Андрію, ми в такій ситуації, на нас натиснули, канал можуть закрити, сказали, що вас треба пополоскати". Я б відповів:"Ну, полощіть, гаразд". Я б зрозумів. Але ти ось так чиниш... Значить все, ти - ж*па з очима", - резюмував Андрій Данилко.

Артист розповів, що ті люди, які називають себе творчими і "поза політикою", намагаючись промовчати в даній ситуації, насправді нічого спільного не мають з творчістю.

Нагадаємо, Наталія Могилевська втратила близьку людину у Маріуполі.

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