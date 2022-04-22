21 квітня Дорофєєвій виповнилося 32 роки.

Український артист Володимир Дантес після розлучення з Надею Дорофєєвою залишився з нею в хороших відносинах. Їм вдалося зберегти дружбу і повагу по відношенню один до одного.

Вчора, 21 квітня, Дорофєєва відзначала своє 32-річчя. Дантес не залишився осторонь від цього свята і трепетно привітав свою екс-дружину.

Він оприлюднив спокусливе фото Дорофєєвої в інста-сторіз і написав: "З днем народження! Кохай і будь коханою".

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва вперше прокоментувала розлучення з Дантесом. Вона сказала, що таке рішення вони прийняли ще до війни в Україні. Також Надя додала, що вже готова до нових стосунків.

Втім, їй приписують роман з музикантом і ресторатором Михайлом Кацуріним, який також нещодавно розлучився з дружиною.

Вас також можуть зацікавити новини: