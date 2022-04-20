Тридцяти українським артистам заборонили відвідувати РФ в найближчі 50 років.

Українські зірки, яким заборонили відвідувати Росію до 2072 року, вже встигли відреагувати на цю заборону. Свої коментарі вони опублікували в соціальних мережах.

Антон Птушкін

Вдущому "Орла і Решки" Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Блогер пожартував, що тепер він не зможе зробити випуск про Поволжя. Про це він написав у Twitter.

Андрій Бедняков

Телеведучий посміявся над таким рішенням.

"Вийшов я, клоун нерозуміючий, з центру прийняття кокаїну. Взяв трохи собі і гупикам, яких ми в акваріумі вчимо розносити віруси. На вулиці дітям знову роздали зброю. Чергову бабусю, за сьогодні, силою забирають в автозак... знову не змогла вимовити "паляниця". А он мужика б'ють просто за те, що він схожий на Достоєвського... звичайне середовище. Гаразд, Побіжу я ... тим більше сьогодні Байден і Джонсон приїжджають. Будуть особисто роздавати нам, блогерам продажним, по 20 тисяч $ за пост. Готівкою! А ще мені вліпили заборону на в'їзд до Росії на 50 років... бл*ть, а я так хотів у Воронеж на літо", - написав Бідняков у своєму Instagram-блозі.

Ян Гордієнко

Блогер з Краматорська (місто в Донецькій області, по вокзалу якого був нещодавно завданий ракетний удар) теж потрапив під заборону на 50 років. Він посміявся над цією забороною, опублікувавши фото.

"2072 рік. Нам з @ptuxerman (Антон Птушкін, - ред) нарешті дозволили в'їхати в Росію", - іронічно підписав знімок ЯнГо.

Володимир Дантес

Нещодавно українського співака назвали ворогом Росії, а зараз ввели в дію заборону на відвідування країни терміном на 50 років. Дантес був короткий - послав росіян слідом за їх вже знищеним військовим кораблем.

"Та йдіть нах*й", - резюмував музикант.

Нагадаємо, названі 30 українських артистів, яким заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Вас також можуть зацікавити новини: