Серед них співаки, телеведучі, актори.

Сьогодні, 20 квітня, стало відомо про те, що українського телеведучого і тревел-блогера Антона Птушкіна Росія внесла в "чорний список" людей, яким тепер заборонений в'їзд в цю країну.

Пізніше російське видання "Известия" опублікувало повний список українських артистів, яким заборонений в'їзд до Росії на 50 років через їх антивоєнну позицію.

До цього переліку потрапили 31 знамениті особистості України, в тому числі:

Дмитро Комаров ("Світ навиворіт")

Антон Птушкін, Микола Серга та Андрій Бєдняков ("Орел і решка")

Олексій Потапенко та Анастасія Каменських (Потап і Настя)

Світлана Лобода

Дмитро Монатік

Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)

Іван Дорн

Євген Мільковський ("Нерви")

Юрій Каплан ("Валентин Стрикало")

Аліна Паш

Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній ("Время і Стекло")

Міла Савицька.

Зазначимо, офіційних коментарів від російських правоохоронців поки немає.

Нагадаємо, раніше ведучому "Орла і Решки" Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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