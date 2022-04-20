Сьогодні, 20 квітня, стало відомо про те, що українського телеведучого і тревел-блогера Антона Птушкіна Росія внесла в "чорний список" людей, яким тепер заборонений в'їзд в цю країну.
Пізніше російське видання "Известия" опублікувало повний список українських артистів, яким заборонений в'їзд до Росії на 50 років через їх антивоєнну позицію.
До цього переліку потрапили 31 знамениті особистості України, в тому числі:
- Дмитро Комаров ("Світ навиворіт")
- Антон Птушкін, Микола Серга та Андрій Бєдняков ("Орел і решка")
- Олексій Потапенко та Анастасія Каменських (Потап і Настя)
- Світлана Лобода
- Дмитро Монатік
- Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")
- Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)
- Іван Дорн
- Євген Мільковський ("Нерви")
- Юрій Каплан ("Валентин Стрикало")
- Аліна Паш
- Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній ("Время і Стекло")
- Міла Савицька.
Зазначимо, офіційних коментарів від російських правоохоронців поки немає.
Нагадаємо, раніше ведучому "Орла і Решки" Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років.