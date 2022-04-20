Сьогодні, 20 квітня, стало відомо про те, що українського телеведучого і тревел-блогера Антона Птушкіна Росія внесла в "чорний список" людей, яким тепер заборонений в'їзд в цю країну.

Пізніше російське видання "Известия" опублікувало повний список українських артистів, яким заборонений в'їзд до Росії на 50 років через їх антивоєнну позицію.

До цього переліку потрапили 31 знамениті особистості України, в тому числі:

  • Дмитро Комаров ("Світ навиворіт")
  • Антон Птушкін, Микола Серга та Андрій Бєдняков ("Орел і решка")
  • Олексій Потапенко та Анастасія Каменських (Потап і Настя)
  • Світлана Лобода
  • Дмитро Монатік
  • Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи")
  • Андрій Данилко (Вєрка Сердючка)
  • Іван Дорн
  • Євген Мільковський ("Нерви")
  • Юрій Каплан ("Валентин Стрикало")
  • Аліна Паш
  • Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній ("Время і Стекло")
  • Міла Савицька.

Зазначимо, офіційних коментарів від російських правоохоронців поки немає. 

Нагадаємо, раніше ведучому "Орла і Решки" Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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