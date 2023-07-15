Співак не приховує, що йому було дуже важко мовчати про розлучення.

Український співак Вова Дантес відверто розповів про те, чому ж він та Надя Дорофєєва розлучилися. За словами артиста, між ними виникли проблеми. Спочатку вони давали своїм стосункам час на "відпочинок" та жили окремо, проте потім зрозуміли, що нічого не вийде.

В інтерв'ю з Машею Єфросиніною Дантес пригадав той період. Перед початком повномасштабної війни він знімався для її проекту, проте цю розмову так і не опублікували. Єфросиніна зазначила, що вже тоді помітила проблеми у стосунках Дантеса та Дорофєєвої.

Так, співачка відмовилася щось говорити на камеру про артиста. Окрім цього, сам Дантес мав знервований вигляд. Вже тоді він розумів, що стосунки закінчуються. Проте розповідати про це не став. Дантес пояснив, чому його шлюб з Дорофєєвою "розвалився":

"Навколо усі кажуть: "Ой, ви така ідеальна пара, ой, які у вас ідеальні стосунки, ой, ви найкрасивіша пара"... А ти такий думаєш... Потім: "Ой, ви ніколи не сваритеся на публіці"... І ти починаєш під ось це підлаштовуватись, дивишся, як там у когось. Починається плутанина. Це взагалі що відбувається між вами, ви класний проект під назвою "родина", чи ви дійсно родина? Це дивно".

За словами співака, він не хотів говорити про проблеми публічно. Дантес боявся засудження, а тому він та його вже екс-обраниця просто продовжували мовчати. Проте після початку повномасштабної війни РФ проти України вони усе ж наважилися поділитися новиною про розлучення з фанами. За словами Дантеса, він сам писав текст.

"Це неможливо вже. Окрім глобальної трагедії є ще особиста трагедія. Мені треба було, я буду казати за себе. Мені здається, я намагаюсь згадати ці відчуття, мені треба було якийсь тягар, хоч один, який я можу розрулити, скинути з себе.... Хочеться цього позбутися, не хочеться брехати. Не хочеться якось лицемірити, брехати", - пояснив своє рішення співак.

Шлюб Дантеса та Дорофєєвої - що відомо

Дантес та Дорофєєва познайомилися у 2011 році. У 2015 вони одружилися. Пару називали ідеальною. Артисти завжди мали щасливий вигляд, фани не могли натішитися їхніми спільними фото. Втім, у березні 2022 року Дантес та Дорофєєва повідомили, що розлучаються.

Згодом стало відомо, що співачка закрутила роман з другом родини - Мішею Кацуріним. А Дантес за декілька місяців після того підтвердив, що він у стосунках з колишньою дружиною нинішнього обранця своєї екс-дружини - Дашею Кацуріною. У січні 2023 року Дорофєєва та Дантес привітали один одного з розлученням.

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