За словами співака, він пішов би на церемонію, якби його запросили.

Український співак Вова Дантес вперше висловився про "весілля" своєї колишньої Наді Дорофєєвої та її нового обранця Михайла Кацуріна. Артист не вважає, що між ними залишилися ненависть та ворожнеча.

Так, в ефірі "Наше радіо" у Дантеса спитали, що б він обрав: піти на весілля Дорофєєвої та Кацуріна, або сміятися під час кожного свого виступу. На тлі чуток про те, що зіркова пара вже оформила свої стосунки офіційно, усіх цікавить, як би на це реагував колишній Додо.

Як виявилося, Дантес пішов би на весілля. Втім, він дав зрозуміти, що Дорофєєва та Кацурін поки що не одружилися.

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"Я пішов би на весілля. Якби воно було, я б пішов залюбки. Ну звісно! Це теж цікаво. Ну якби вони запросили", - зазначив Дантес.

Співак не розуміє, чому б він не мав іти на весілля. За словами артиста, між ним та Дорофєєвою не залишилося ненависті. Дантес підкреслив, що в нього нове життя.

"Ми що, вороги? Ненавидимо один одного?... Коли ти живеш своїм новим життям, коли ти кохаєш інших людей, коли ти дивишся на світ ширше", - додав співак.

Чутки про весілля Дорофєєвої та Кацуріна - з чого все почалося

Нещодавно фешн-журналіст Роман Тимофєєв повідомив, що до нього дійшли чутки про весілля Додо та Кацуріна. Зіркова пара нібито планувала відсвяткувати радісну подію вже днями. Після цього чутки прокоментувала сама Дорофєєва. Вона відреагувала з гумором та спростувала інформацію своїм жартом.

Втім, декілька днів тому блогер Беспалов повідомив, що співачка та її обранець усе ж зіграли таємне весілля. За його словами, Дорофєєва та Кацурін запросили чимало гостей, проте усім довелося заклеювати камери на смартфонах, аби інформація про подію не "просочилася" у мережу.

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