Як розповів блогер Беспалов, весілля відбулося в Києві.

Блогер Богдан Беспалов повідомив, що Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін таємно одружилися. За його словами, церемонія одруження пройшла в ресторані "Курені".

На своєму YouTube-каналі він повідав, що на весілля були запрошені 68 гостей, серед яких друзі і родичі пари. За його словами, на такій урочистій події були присутні блогер Антон Птушкін, співак Макс Барських, продюсер Ірина Горова з сином, ведучий Дмитро Комаров з дружиною, Маша Єфросиніна та інші.

Також Беспалов розповів, що через підвищену секретність гостям заклеювали камери на телефонах, щоб ті нічого не знімали і не викладали в соцмережі.

Зазначимо, інформація про те, що Дорофєєва і Кацурін повинні одружитися з'явилася зовсім недавно. Першим про це повідомив фешн-журналіст Роман Тимофєєв. Шанувальники не змогли стриматися, щоб не запитати про це у своєї улюблениці. Тож співачка відразу ж відреагувала на чутки. Вона сказала: "Ха-ха, ну, будемо знати".

Стосунки Дорофєєвої і Кацуріна

Про їхній роман стало відомо у 2022 році. Повідомлялося, що раніше вони були друзями, але потім зрозуміли, що між ними почуття набагато сильніші. Вони розлучилися зі своїми партнерами і почали будувати стосунки.

Додо вже познайомила Кацуріна з мамою. Більш того, вона знаходить спільну мову з його дітьми від першого шлюбу з Дашею Кацуріною, яка зараз зустрічається з екс-чоловіком Наді Володимиром Дантесом.

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