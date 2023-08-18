За словами артистки, є питання, пов'язані зі здоров'ям.

Українська співачка, актриса і ведуча Даша Астаф'єва відверто розповіла, чому у неї немає дітей. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона зізналася, що вже давно хотіла народити дитину, проте всі її романтичні стосунки з чоловіками закінчувалися, не було хеппі-енду.

У якийсь період, коли Даша була в не дуже хорошому емоційному стані, вона навіть хотіли зробити штучне запліднення. Однак тоді її відрадила подружка.

"Це було в такому стані, коли ти розумієш, що вже ніколи не зустрінеш людину. Всі стосунки якось однаково закінчуються. А подружка була вагітна. Вона говорила, що це найкрутіший стан, що вона дуже щаслива. Я і сказала, що хочу просто піти і завагітніти. А вона каже: "Так не можна. Ти повинна все зробити, щоб у твоєї дитини був батько. Тому що ти сама не розумієш, як ти знедолиш дитину. Людина, у якої немає батька або матері, завжди буде "кульгати"", - розповіла Даша.

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Вона додала, що зараз готова народити дитину своєму обранцеві, стосунки з яким називає "дуже високими". Але є питання, пов'язані зі здоров'ям.

"Як виявилося, у мене багато всього від нервів. Мій лікар каже, що якби я поїхала кудись на кілька місяців і не переживала, то все б вийшло. Зараз у мене немає такого стану, в якому народжуються діти", - додала Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва розповіла, що рідні її коханого були проти неї.

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