У них було багато нарікань до професії Даші.

Українська співачка Даша Астаф'єва зовсім недавно розповіла, що у неї є молодий чоловік. Однак імені його вона не розкриває, бо вважає, що щастя любить тишу.

Тільки поступово вона трохи відкриває завісу свого особистого життя. У програмі "ЖВЛ" вона розповіла, що щаслива в нових стосунках. Більше того, вона зі своїм коханим ще й створила спільний проект - аудіокниги українською мовою.

Однак, як зізналася зірка, родичі її коханого були скептично налаштовані щодо до неї. Вони не зовсім серйозно до неї ставилися і переживали про те, що скажуть люди. А вся справа в минулому Астаф'євої - участі в колективі NikitA і зйомках для глянцевого чоловічого журналу Playboy.

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"Дуже багато було нарікань саме до моєї професії. Рідні мого хлопця не сприймали мене, переживали, що про мене скажуть люди. Тому я зараз як ніколи налаштована на створення сім'ї, на те, щоб розвиватися разом і бути хорошим прикладом для людей", – сказала Астаф'єва.

Вона додала, що поки розповідати більше про свої стосунки не хоче. У неї вже був досвід, коли вона всім розповіла про свого коханого, і це не дуже добре відбилося на їхніх стосунках.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва відповіла, чому більше не повернеться на сцену.

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