Реклама в соцмережах у Даші розписана на кілька місяців вперед.

Українська блогерка-мільйонник Даша Квіткова, яка здобула популярність і підписників в Instagram після перемоги в шоу "Холостяк", розповіла, скільки заробляє щомісяця.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Даша зізналася, що задіяна в декількох напрямках - реклама в соцмережах, SMM, контент-мейкери, інфлюенс-блогери, а також вона створила академію, де можна навчитися заробляти на крипті.

Все це дозволяє Квітковій заробляти 30-40 тисяч доларів на місяць. Однак не всі ці гроші доходять до Даші, бо у неї є команда, якій потрібно виплачувати зарплату.

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"У мене реклама розписана на два місяці вперед. В день максимум - одна-дві реклами. Це стеля. Зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів на місяць. Це не чистий мій заробіток. У мене велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Кожен день я роблю донати", - зазначила блогерка.

Також Квіткова розповіла, що хоче забезпечити своєму синові Леву гідне майбутнє. У неї в планах є відкрити рахунок в банку для сина, щоб в 18 років він розумів, що у нього є якийсь статок.

Нагадаємо, Даша Квіткова розлучилася з чоловіком Микитою Добриніним. За її словами, вони приїлися один одному, та й ритм життя у них дуже відрізняється. Тому вони вирішили роз'їхатися, а документи на розлучення подадуть пізніше.

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