Як відомо, Крістіну виключили з усіх новорічних концертів на території РФ. Таке сталося вперше за десятки років її кар'єри.

Позиція Алли Борисівни Пугачової і Максима Галкіна щодо війни в Україні зрозуміла - зіркове подружжя підтримало нашу країну, засудивши кровожерливі дії Кремля. Але що з цього приводу думає Крістіна Орбакайте, сина якої ледь не забрали служити у ЗС РФ?

Що Крістіна Орбакайте говорить про війну в Україні

Ось уже майже рік минув з того моменту, як Росія повномасштабно напала на Україну. За цей час свою позицію відкрито озвучили всі, хто цього хотів. Крістіна Орбакайте залишається тією, хто вважав за краще зберігати мовчання - з лютого 2022 року вона жодного разу не коментувала війну. Однак, за даними ЗМІ, вона зі своїм сином Микитою Пресняковим покинула Росію і вирушила в Америку.

Як відомо, Орбакайте підтримує зв'язок зі своєю матір'ю Аллою Пугачовою, і з вітчимом Максимом Галкіним - ті відкрито підтримали Україну, засудивши вбивчу війну.

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Орбакайте і Миколаїв у синьо-жовтих нарядах: подробиці скандалу

У грудні 2022 року розгорівся скандал через те, що російська співачка Крістіна Орбакайте і композитор Ігор Ніколаєв вийшли на сцену в нарядах в колір прапору України. Вони виступ транслював пропагандистський канал "Росія 1".

Росіяни через це сказилися і вимагали після цього вибачень від атистів. Деякі припускають, що це збіг, а інші бачать у вбранні прихований сенс.

Орбакайте покарали в РФ за позицію Пугачової

У грудні 2022 року стало відомо, що дочку Примадонни прибрали з усіх новорічних заходів. Швидше за все, це пов'язано з антивоєнною позицією її мами. Враховуючи те, що Орбакайте завжди була однією з головних запрошених персон на подібних заходах, і завжди співала "Опять метель", фанати сприйняли це як "початок кінця" кар'єри Крістіни в Росії.

Блогер Рустам Солнцев в коментарі росЗМІ з цього приводу сказав:

"Зараз там можуть бути будь-які хіти, в тому числі і тридцятирічної давності, аби цього хотіли. Але цей естрадний колектив без Алли Борисівни Пугачової – вони борсаються як і раніше, багато хто намагається щось робити".

Під "роздачу" потрапив і син Орбакайте - восени 2022 року з'явилися чутки про те, що його нібито призвали в армію Росії. Хлопець це спростував, але після цього спішно виїхав з Росії. Галас навколо мобілізації Нікіти Преснякова піднявся не просто так - проросійський депутат Роман Худяков виступив із заявою про те, що після від'їзду Пугачової з країни, її онуків потрібно залучити до оборони РФ і послати на війну.

"Обидва онуки Алли Пугачової підпадають під часткову мобілізацію. Зараз такий час, коли повинна закінчитися еліта. У сучасному російському суспільстві не місце тим, хто критикує свою країну, коли вона атакована колективним заходом, тим, хто відправляє дітей вчитися за кордон замість того, щоб піднімати престиж російських вузів. Такі сім'ї вже незрозуміло, до якої країни мають відношення: живуть в Лондонах і Нью-Йорках, відвідуючи часом бабусю Аллу Пугачову в Росії. Та й та теж то в Ізраїлі, то в Прибалтиці, то взагалі - в Майамі", - коментував Худяков пресі.

Зазначимо, що батько Нікіти Преснякова - Володимир Пресняков підтримав російських вбивць і заявив, що перерахував з особистого рахунку певну суму на допомогу армії.

Нагадаємо, екс-друг Пугачової визвірився на Галкіна через антивоєнну позицію.

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