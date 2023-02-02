Музикант Олександр Левшин, який, очевидно, підтримує дії кремлівського диктатора, розкритикував дії Максима Галкіна.

Російська співачка Алла Пугачова, а також її чоловік, гуморист Максим Галкін давно заявили - вони проти війни. З перших днів після повномасштабного вторгнення вони словом і ділом підтримують Україну, за що їх жваво критикують в РФ. Зараз екс-друг Примадонни Олександр Левшин висловив свою думку з цього приводу:

"Все-таки Алла Пугачова з ним поруч. Галкін відповідає не тільки за себе і свій капітал в банку, але і за непросту дружину. Мені здається, він перебрав еліксиру вседозволеності. Може, поганий приклад гумориста з України, який став президентом".

Левшин сказав, що через свою "помилкову позицію" Галкін залишився не тільки без капіталу і заробітку в Росії, але і майбутнього.

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"У Максима Галкіна є гастролі за кордоном, але там він отримує рази в три менше, ніж в Росії. Сама Алла Борисівна теж чимало заробила за роки кар'єри. Вона була найдорожчою артисткою, просила за корпоративний виступ 350 тисяч доларів. Поки рекорди її гонорарів ніхто з вітчизняних зірок не побив, але гроші мають властивість закінчуватися", - зловтішаючись додав Левшин.

Що Галкін і Пугачова говорять про війну в Україні

24 лютого пародист Максим Галкін зробив у себе в блозі антивоєнний пост. Максим - один з небагатьох російських зірок, хто відкрито виступив проти війни і не відмовився від своїх слів під тиском.

Навесні 2022 року він заявив, що передаватиме на допомогу Україні частину заробітку зі своїх концертів за кордоном. До слова, до того моменту він з сім'єю вже виїхав до Ізраїлю.

Восени 2022 року Галкіна визнали в Росії "іноагентом", заявивши, що він нібито отримує гроші за свої антивоєнні висловлювання. Після цього заговорила і Алла Борисівна. Вона звернулася до влади Кремля з проханням і її визнати "іноагентом", оскільки вона підтримує у всьому свого чоловіка.

Нагадаємо, Галкін прокоментував звірячий ракетний удар по Дніпру.

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