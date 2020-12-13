Демі Роуз часто показує свою попу.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантний знімок.

Читайте такожДемі Роуз в стильному боді похвалилася пишними грудьми

На фото вона позує в леопардовому боді з пір'ям. Також вона одягла широкий капелюх, яким доповнила образ в анімалістичному стилі.

До камери вона повернулася напівбоком, тим самим засвітивши свої пишні стегна. Варто відзначити, що Демі часто публікує подібні знімки. Вона не соромиться демонструвати свої форми.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич