Модель показала фото / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантний знімок. 

Читайте такожДемі Роуз в стильному боді похвалилася пишними грудьми

На фото вона позує в леопардовому боді з пір'ям. Також вона одягла широкий капелюх, яким доповнила образ в анімалістичному стилі. 

До камери вона повернулася напівбоком, тим самим засвітивши свої пишні стегна. Варто відзначити, що Демі часто публікує подібні знімки. Вона не соромиться демонструвати свої форми.

Модель показала фото / instagram.com/demirose

Хто така Демі Роуз:

  • Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
  • Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
  • Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич