Модель показала фото / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram пікантний знімок.
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На фото вона позує в леопардовому боді з пір'ям. Також вона одягла широкий капелюх, яким доповнила образ в анімалістичному стилі.
До камери вона повернулася напівбоком, тим самим засвітивши свої пишні стегна. Варто відзначити, що Демі часто публікує подібні знімки. Вона не соромиться демонструвати свої форми.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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