Артиста не стало через хворобу.

Відомий американський рок-музикант, вокаліст легендарного гурту New York Dolls, актор Девід Йогансен, у якого виявили четверту стадію раку головного мозку, помер. На момент смерті знаменитості було 75 років, пише видання People.

Трагічну новину повідомила донька зірки Лія Хеннесі. За її словами, батько "мирно помер удома" в Нью-Йорку у п'ятницю, 28 лютого. Поруч з ним в останні хвилини були його рідні.

"Він помер, тримаючи за руки свою дружину Мару Хеннессі та доньку Лію, під сонячним світлом, в оточенні музики та квітів", – зазначила жінка.

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Причиною смерті Йогансена стала хвороба. Він тривалий час боровся з раком головного мозку, але шансів на видужання не було. Його стан погіршився також після перелому хребта, який артист отримав внаслідок падіння у листопаді 2024 року. Донька виконавця додала, що "після десятиліття серйозно підірваного здоров’я він помер природною смертю".

"Девід і його сім’я були глибоко зворушені виливом любові та підтримки, яку вони нещодавно відчули в результаті того, що розповіли про свою проблему (у 2024 році Йогансен зізнався ЗМІ, що у нього рак - УНІАН). Він був вдячний, що мав можливість спілкуватися з багатьма друзями та родиною до того, як помер", – розповіла Лія.

Що відомо про Йогансена

Музикант народився у США в 1950 році. Свою популярність співак здобув у 1971 році, ставши вокалістом New York Dolls. Колектив у своєму репертуарі поєднував різні музичні стилі, зокрема, рок-н-рол, панк.

Після розпаду гурту в 1977 році Йогансен розпочав сольну кар'єру, експериментуючи з різними жанрами. У 1980-х він створив проєкт Buster Poindexter. Найбільш відомим хітом сольного проєкту артиста є трек "Hot Hot Hot".

Окрім виступів на сцені, Девід також знімався у фільмах та серіалах, серед яких стрічка "Нова різдвяна казка" 1988 року (роль Духа Різдва минулого) та серіал "Закон і порядок".

Нагадаємо, раніше в один день зі своєю дружиною помер відомий американський актор Джин Гекмен. Тіло лауреата премії "Оскар" знайшли в його будинку в Санта-Фе.

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