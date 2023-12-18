Спойлер: це не Ірина Білик!

Хореограф Дмитро Коляденко відкрив завісу свого особистого життя. У проекті "Він Вона Шоу" артист розповів, що зараз перебуває в активному пошуку тієї самої дівчини, яка розділила б з ним його життя.

Він каже, що знайомиться з дівчатами в Instagram. Коляденко може першим написати тій, яка поставить йому "сердечко". З деякими прихильницями він вже навіть ходив на побачення.

"У мене зараз є бажання знайти своє кохання. Я шукаю кохання. Хочу ходити на побачення. Мені пише багато дівчат, надсилають сердечка. А я відповідаю! Два рази вже ходив на побачення. Ми познайомилися в Instagram, і це я написав", - сказав Коляденко.

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Він додав, що зараз у нього цукерково-букетний період з однією з дівчат. Коляденко каже, що у них намічається роман.

"Але ще нічого не було. Я тільки один раз з однією, і один раз з іншою сходив на побачення", - додав хореограф.

Відзначимо, Дмитро Коляденко перебував у стосунках з Іриною Білик. Останнім часом вони часто з'являються разом. Більше того, вони навіть снідають разом. Тому шанувальники знову почали приписувати їм роман через багато років. Однак, це, судячи з усього, неправда.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик заінтригувала стосунками з чоловіком, який покликав її заміж.

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