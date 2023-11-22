Співачка називає його нареченим.

Співачка Ірина Білик розповіла, які у неї зараз стосунки з чоловіком, який зробив їй пропозицію руки і серця прямо на концерті.

Артистка в ефірі "Мелодія FM" зізналася, що молодого чоловіка звуть Микола. Він - власник салону краси в Тернополі, звідки родом. Після того, як чоловік наважився вийти на сцену до Білик і зізнатися їй у своїх почуттях, вони продовжили спілкування.

Ірина каже, що говорити про більш серйозні стосунки і про секс, в тому числі, ще рано, а ось спілкується вона з Миколою із задоволенням.

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"Ми зараз домовилися спілкуватися... Він дуже приємна людина. Я не відмовляюся від спілкування, кави. Для сексу - ми незнайомі. Мені ще потрібно місяць-два з ним розмовляти і пити каву. Довго", - сказала Білик.

Також артистка розповіла, що вирішила кожен день носити подарунок Миколи - обручку. Незважаючи на те, що прикраса виявилася маленькою, на ній є напис "Не самотня я".

"Я вирішила, що якщо я зараз вільна, у мене нікого немає, то нехай у мене буде чоловік, ну хоч один з шанувальників! Миколо, мій чоловік і наречений, привіт!" - передала привіт чоловікові артистка.

Крім того, Білик зазначила, що у Миколи є всі шанси завоювати її серце.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик згадала вчинок Зеленського, який вразив її найбільше.

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