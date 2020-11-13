Діта показала пікантний знімок.

Зірка бурлеску Діта фон Тіз опублікувала в Instagram досить пікантний знімок.

На фото вона постала в чорній мереживній спідній білизні з панчохами і сексуальному поясі. А доповнила такий відвертий образ латексними високими рукавичками і мереживною маскою. В руках Діта тримає батіг. Ймовірно, такий образ вона підібрала для чергового свого виступу.

Хто така Діта фон Тіз:

Діта народилася 28 вересня 1972 року в Рочестері

Діта фон Тіз відома головним чином своїми бурлескними номерами, в пресі її часто називають "королевою бурлеску»

Діта фон Тіз часто з'являється в списках "найкращих одягнених знаменитостей", є частою гостею на показах мод

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Автор: Діана Могилєвич