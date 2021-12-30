Чоловік Пугачової показав похід в музей, який він влаштував для своєї дочки.

Російський артист Максим Галкін розчулив фанатів новим відео з дочкою. Чоловік Алли Пугачової повів 8-річну Лізу в музей, де дівчинка з цікавістю вивчала картини.

На своїй сторінці в Instagram Галкін опублікував відео з дочкою і розповів, що Ліза почала цікавитися живописом.

На прогулянку і похід в музей артист і його дочка пішли удвох, без Пугачової та брата Лізи. На відео Галкін зняв спадкоємицю в дутому пуховику з візерунком з троянд і червоній шапці з брошкою і помпоном. По музею дівчинка гуляла в кремовій водолазці та модній чорно-білій кофті.

Ліза з цікавістю вивчала картини й слухала Галкіна. Дівчинка щиро посміхалася і не приховувала, що їй подобається гуляти по музею.

У коментарях фанати похвалили Галкіна, який намагається всебічно розвивати своїх дітей. Багатьом також стало цікаво, чому артист не взяв на прогулянку свою дружину Аллу Пугачову і їхнього сина Гаррі.

"Диво, а не дитина!", "яка красива дівчинка росте, ще й розумна", "Максим, ви молодець! Приклад іншим батькам", - написали коментатори.

Нагадаємо, раніше друг Пугачової показав архівне фото з нею. "Добре було, весело і безтурботно", - підписав він знімок з Примадонною.

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