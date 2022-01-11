Співачка згадала, що в молодості з'їдала всього один помідор в день.

Українська співачка-трансгендер Зі Фамелу, відома українцям як Борис Апрель і Зіанджа, розповіла фанатам про свою боротьбу із залежністю від таблеток для схуднення і анорексією.

Співачка висловилася на своїй сторінці в Instagram.

"На зйомці кліпу "Мені так потрібна твоя любов" мене (вже на той момент худющу) забодішеймили відомі стилісти", - розповіла артистка.

Вона зазначила, що в її бік звучали негативні коментарі і засудження з приводу зайвої ваги. Співачку переконували в тому, що їй необхідно почати приймати таблетки для схуднення, які на той момент, за словами Зі Фамелу, приймали всі моделі в Україні та СНД.

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"До складу тих капсул входив амфетамін. З 19 років по 21 - я їх приймала. Це було справжнє пекло. Залежність. Я їла один помідор в день", - згадує артистка.

За її словами, відома співачка Наталія Моглевська також висловлювалася в її бік, як тільки у екс-Зіанджи "з'являлися щічки".

"Я була зомбі і наші мене стали називати "ходяча лейкемія". Падала непритомною я дуже часто. У той момент у мене почалася анорексія", - розповіла співачка.

Зі Фамелу подякувала своїй подрузі, яка допомогла їй зійти з капсул, а також зазначила, що для повного відновлення їй знадобилося два роки терапії.

Нагадаємо, раніше екс-Зіанджа заявила, що не робила ніяких операцій по зміні статі. 31-річна артистка зазначила, що в 2014 році заявила про свій камінг-аут тоді як українська преса і ТБ спотворили заяву співачки.

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