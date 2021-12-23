Співачка заявила, що преса і ТБ перекрутили її заяву.

Українська співачка Зіанджа, раніше відома українцям під псевдонімом Борис Апрель (справжнє ім'я Борис Круглов, - ред.) заявила, що не робила ніяких операцій по зміні статі.

Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

31-річна артистка зазначила, що в 2014 році заявила про свій камінуг-аут, тоді як українська преса і ТБ перекрутили заяву співачки.

Читайте також"Двійник" Лободи, Зіанджа, Дженнер: 5 зірок-трансгендерів, яким набридло жити у власному тілі (фото)"Гучні заголовки = більше шуму, більше кліків по посиланнях = більше грошей. Я дослухалася до PR-менеджера, закрила на це очі і не стала сперечатися... Я потрібна їм тільки тоді, коли моє ім'я на слуху. На мені завжди хотіли наживитися і використовувати в якості гучного скандалу", - написала співачка.

За її словами, жінку в суспільстві вважають за об'єкт і слабку ланку.

"Якщо ти транс-жінка, ти також підходиш під цю категорію. А якщо транс чоловік - о, молодець! Давай, наш мужик! Поповнення в рядах! Будьмо! У підсумку: чоловік / мужність - це Бог, завойовник, сила. Жінка/жіночність - над-емоційна, швидко замінна", - зазначає Зіанджа.

Співачка також розповіла, чому так рідко давала інтерв'ю. Артистка зазначила, що не може дати драми, яку від неї всі чекають, бо відчуває себе щасливою і насолоджується життям.

"Чому я досі на все не плюнула? Тому що представленість / репрезентація важлива. Мовчання і сидіння в шафі шкодять свободі ЛГБТ + людям. Наші історії заслуговують на те, щоб бути почутими. Ми існуємо, а значить наше щастя і життя важливі! Ми хочемо лише видимості, а в результаті - рівноправності, щоб всі були щасливі й задоволені. І ми й ви. Як одне ціле. Одна країна. Без гучних гасел і скандування. Без насильства і кровопролиття. Я більше не дозволю їм змушувати мене мовчати і робити зручною для них", - написала співачка.

Раніше УНІАН повідомляв, що співачка-трансгендер Зіанджа кардинально змінила імідж і анонсувала власний проект.

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