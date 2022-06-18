Коли вийде її нова композиція - невідомо.

Дочка Олі Полякової Маша розповіла про те, як вона змінилася після 24 лютого. Каже - довгий час перебувала в депресивному стані, з якого не вийшла досі. Однак намагається поступово повертати себе до життя за допомогою творчості, почала вчити українську мову. Своїми досягненнями вона поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Мені здається, я змінилася дуже сильно. Я почала активно вивчати українську мову, почала говорити нею з батьками і навіть з друзями", - сказала Маша.

В останні три місяці у неї була апатія і небажання що-небудь робити. Тільки в останні два тижні дочка відомої виконавиці почала поступово повертатися в нормальний стан. Допомагає Маші в цьому музика.

"Можливо, скоро вийде сніппет. Це не повноцінна пісня, тому що мені тут ніде записуватися. У мене є з собою тільки маленька переносна студія", - уточнила Полякова-молодша.

Маша поділилася - 24 лютого вона повинна була записувати цілий альбом, який планувала випустити до кінця березня. Однак тепер композиції не вийдуть - Марія планує переробити їх і записати українською.

Нагадаємо, Олю Полякову запитали, куди зник Олег Винник.

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