Він зазначив, що спочатку у нього була одна картинка їхнього розлучення, а пізніше - інша.

У березні 2022 року стало відомо про розлучення найкрасивішої пари шоу-бізнесу - Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Вони відразу ж сказали, що більше не кохають одне одного, як чоловіка і жінку. Тому Додо вирішила будувати стосунки з другом Михайлом Кацуріним, а Дантес - з Дашею Кацуріною.

Звичайно, до них прикуто занадто багато уваги, адже їхня "рокіровочка" партнерами нетипова для українців. Їх звинувачували в зраді, свінгерстві та інших речах.

Зараз же в програмі "Розмова" Дантес вирішив більш детально розповісти про своє розлучення з Додо. За його словами, в якийсь момент він зрозумів, що більшу частину свого життя приділяв дружині. Тоді він вирішив зайнятися собою і своєю кар'єрою. Коли вони обидва почали рости як особистості, зрозуміли, що у них мало спільного. З часом вони прийшли до того, що більше не кохають одне одного.

"Я для себе відповів, що ми реально не кохаємо один одного. І тоді ти приймаєш рішення: "Давай, напевно, жити окремо". І ми думали місяць подумати, типу дати час, але почалася повномасштабна війна, потім щось там ще", - сказав Дантес.

Він додав, що спочатку у нього в голові була одна картинка їхнього розставання, а пізніше все змінилося - коли він дізнався, що Надя будує стосунки з його другом Кацуріним. У той момент, як зізнався артист, він відчув і злість, і ненависть:

"Так, там є й інші проблеми, про які я точно не буду розповідати. Але до 1-2 лютого у мене ось така картинка, далі у мене картинка взагалі інша. І причини інші. Але це на совісті вже не моєї. І це не мені розповідати. У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть. А зараз такий: "Ось я вирішив, нехай так і буде". Так далі... не мені з тією кармою жити".

Нагадаємо, раніше задоволена Кацуріна розповіла, як провела вихідні з Дантесом.

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