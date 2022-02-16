За словами Дорофєєвої, Вова не знав, що вона його фотографує оголеним.

Нещодавно всю мережу облетіли фотографії оголеного українського артиста Володимира Дантеса, а фотографувала його дружина Надя Дорофєєва.

У програмі "ЖВЛ" співачка зізналася, що Володимир не знав, що вона його знімає: "Я - неідеальна дівчинка, якою мене, можливо, сприймають. Хочеться зробити щось таке. Тим більше це був прикол. Вова не знав, що я його фотографую. Тому що ми неідеальні. Ми всі - люди. Ми любимо приколюватися. Звичайно, трохи еротичне фото, але ж прикольно".

Відзначимо, спочатку Надя сфотографувала Вову лежачим на ліжку в оголеному вигляді. На знімку було видно тільки його сідниці. Трохи пізніше зірка поділилася більш відвертим фото. Вона опублікувала знімок, на якому видно голого Дантеса в повний зріст, але прикрите наклейкою інтимне місце.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва "запідозрила" Володимира Дантеса в зраді.

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