Виручені гроші співачка перерахує на потреби полку "Азов".

Співачка Надя Дорофєєва на концерті у Києві продала свої вуха із кліпу "На самоті". Їх купили хлопець Рома та дівчина Тома за 2 млн.

"Я думала, може буде 200 тисяч гривень, але щоб 2 млн…", - сказала Дорофєєва.

Гроші передадуть полку "Азов". Лот разом з Дорофєєвою розігрував блогер-мільйонник Антон Птушкін.

Також на концерті співачки з'явився блогер Женя Янович. Він допоміг співачці провести благодійний аукціон. Серед лотів – прапор України з підписами командирів "Азова", книга "Очі Маріуполя", спільний з Надею пост у Instagram та зустріч із артисткою за лаштунками. У сумі за ці лоти співачка виручила 460 тисяч гривень.

Додамо, що Тома та Рома планують і надалі виставляти ці вуха як лот і відправляти гроші "Азову".

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розкрила подробиці побуту та інтимного життя з ресторатором Мішею Кацуріним. У бліц-інтерв'ю для "Люкс ФМ" зірка зізналася, що частіше сміття з дому виносить Міша, а в їхньому холодильнику завжди є помідори черрі.

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