Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає під творчим псевдонімом Dorofeeva, здивувала Instagram новим образом.
Читайте такожНадя Дорофєєва постала в образі фатальної жінкиНа опублікованому в мережі знімку артистка постала в чуттєвому образі. І багато фанатів її не впізнали.
У кадрі Дорофєєва позує в ультрамодному напівпрозорому вбранні оливкового кольору з об'ємними рукавами. На фотографії вона з вологим макіяжем та з ефектом мокрого волосся.
"Локдаун", - коротко підписала Надя знімок.
"Надю, я тебе тут не впізнала, така краасиива", "Не впізнала", "На себе взагалі не схожа", "така стильна", - пишуть в коментарях до фото.
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