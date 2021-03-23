На фотографії вона з вологим макіяжем і з ефектом мокрого волосся.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка виступає під творчим псевдонімом Dorofeeva, здивувала Instagram новим образом.

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У кадрі Дорофєєва позує в ультрамодному напівпрозорому вбранні оливкового кольору з об'ємними рукавами. На фотографії вона з вологим макіяжем та з ефектом мокрого волосся.

"Локдаун", - коротко підписала Надя знімок.

"Надю, я тебе тут не впізнала, така краасиива", "Не впізнала", "На себе взагалі не схожа", "така стильна", - пишуть в коментарях до фото.

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Автор: Ольга Робейко