Співачка показала нове фото. За кілька годин знімок набрав майже 50 тисяч лайків.

Українська сольна співачка Надія Дорофєєва опублікувала у себе в Instagram-блозі цікаве фото, на якому вона сидить на стільці. Дівчина одягнена в сорочку і короткі шорти. Щоб в кадр не потрапило нічого зайвого, вона поставила ноги на стілець і схрестила їх.

Впадає в очі також стакан, який стоїть у виконавиці прямо на голові. В описі до публікації Дорофєєва підняла тему того, як переходила на українську мову. Зірка зазначила, що це сталося напередодні її участі в одному з вокальних проектів в якості тренера.

Екс-дружина Дантеса зазначила, що їй дуже допомагає прокачувати вимову читання вголос книг українською мовою.

"Я читаю вголос. А почалося все з того, що я захотіла прокачувати свій рівень української мови напередодні "Голос. Діти". Одного разу я прийшла на заняття з Юлею Зарембою. Вона сказала відразу: "Надя, тобі потрібно читати українські книги вголос". "Що?", - подумала я. Останній раз я таке робила в школі, тому трохи скептично до цього поставилася. Але, скажу вам, це крутий експірієнс і це дійсно працює. Тепер, якщо випадково будете це чути, все ок, я просто прокачую свої скіли. Якщо ви теж на етапі вивчення, беріть цей лайфхак на замітку", - написала Дорофєєва.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва розплакалася, коли співала про Україну на концерті.

Також УНІАН писав, що Дантес і Кацуріна вперше публічно з'явилися разом і звернулися до фанатів з важливою заявою.

Вас також можуть зацікавити новини: