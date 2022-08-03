Публіка довгий час сперечалася про те, чи разом вони.

Володимир Дантес, якому давно приписують роман з ресторатором Дашею Кацуріною, виклав відео. На ньому він сидить на ліжку з Дашею. У дівчини розпущене волосся, вона одягнена в сексуальну шовкову ночнушку молочного кольору.

Ролик Володимир починає словами про те, що вони з Дашею давно хотіли дещо розповісти фанатам.

"Ми хочемо сказати дещо важливе. Комусь здається, що це не на часі, але для нас з Вовою це дійсно важливо. Ви могли про це здогадуватися, наші знайомі часом це обговорюють між собою. Думаю, немає сенсу мовчати. І ми з Дашею вирішили це сказати", - заінтригували Дантес і Кацуріна.

Після невеликої інтригуючої паузи вони закликали допомагати тваринам, підтримувати проект "UA Animals", а також підкреслили - тварини теж страждають від війни. Тому, якщо є можливість, просять прихистити когось із покинутих улюбленців у себе.

"Вова, чому я думаю тільки про те, в брюках ти на цьому відео або просто в трусах на домашньому? Тваринам допомагаємо!", - написав у коментарях телеведучий Анатолій Анатоліч.

"Спасибі за добре серце", - додала реперка alyona alyona.

"Обожнюю", - зазначила телеведуча і волонтер Маша Єфросиніна.

"Дуже круто, що ви скористалися тим, що людям цікаво і розповіли або нагадали про те, що дійсно важливо", "Саме це ми і очікували почути", "Дуже влучно використовували інфопривід", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, екстрасенс розповів, чому насправді розлучилися Дорофєєва і Дантес.

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