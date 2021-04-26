Скандальна російська телеведуча та співачка Ольга Бузова нарвалася на шквал критики після публікації відео у відвертому вбранні.
Читайте також"Джокер на мінімалках": 58-річна Жанна Агузарова спотворила своє обличчя пластикою (фото)Ролик вона розмістила у своєму Instagram.
На кадрах 35-річна співачка босоніж підіймається сходами в чорному боді з довгими рукавами.
Користувачі Мережі присоромили телеведучу: «Надмірна награність, як зазвичай», «Чесно кажучи, набридло вже...», «Якось не дуже красиво вийшло», «Напилася, напевно», «Друга Волочкова, не вистачає тільки шпагату!», «Бабі скоро 40, а вона досі в трусах бігає», «Мда, в 35 років манери поведінки як у мого 8-річного сина», «Оля все попою голою крутить», «Знову п’яна».
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