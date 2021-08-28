Женя Гончаренко зазначив, що його стан був мало схожий на сон.

Побитий до коми танцюрист шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої розповів про медикаментозний сон, в якому він перебував більше двох тижнів. Женя Гончаренко зазначив, що за його відчуттями пройшло півроку.

Про це хлопець розповів у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, з кожним днем йому стає краще, але є наслідки від травми.

"Мені з кожним днем стає все краще та краще. Звичайно ж є наслідки травми, але мене вони мало хвилюють. Я знаю, що все буде класно, тому що інакше й бути не може", - зазначив танцюрист.

Читайте такожТанцюрист Дорофєєвої вперше після побиття вийшов на зв'язокПри цьому він вказав, що "медикаментозний сон" складно назвати сном.

"Це була друга реальність, в якій я жив і проживав час. Відчуття, що мене просто не було в місті півроку, тому що ці сни тривали півроку. Ця друга реальність була настільки реальна, що для мене досі залишається шоком, що цього не було насправді", - поділився Гончаренко.

Побиття Жені Гончаренко

1 серпня під час конфлікту 28-річний майор Управління державної охорони вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

3 серпня підозрюваного співробітника УДО взяли під варту, а на наступний день стало відомо про його звільнення з лав держохорони.

Сам танцюрист 16 днів перебував у медикаментозній комі у зв'язку з отриманими травмами. Вийшов він з неї 16 серпня.

Автор: Анастасія Горбачова