В УДО вважають вчинок Беспалого ганебним та неприпустимим.

Військовослужбовець, якого підозрюють у побитті танцюриста шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої, залишився без роботи. Керівництво Управління державної охорони його звільнило.

Про це повідомляє прес-служба УДО в Facebook.

4 серпня провели службову нараду, в ході якої вирішилося питання про звільнення військового. В УДО назвали вчинок Євгена Беспалого ганебним та неприпустимим.

"Принципова позиція керівництва управління полягає в тому, що військовослужбовці, які порушують принципи моралі розвиненого суспільства, не повинні нести службу в складі нашого відомства", - йдеться в повідомленні.

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1 серпня під час конфлікту 28-річний майор вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження.

За словами співачки Наді Дорофєєвої, постраждалий танцюрист перебуває в медикаментозній комі. Вона закликала довести до кінця справу.

Також ЗМІ роздобули відео побиття Євгена Гончаренка. Судячи з запису 22-річний Гончаренко вийшов з клубу LIFT з хлопцем і дівчиною. У цей момент по вулиці зі своїм приятелем йшов співробітник УДО Євген Беспалий, який врізався в одного танцюриста, а потім відштовхнув Гончаренко. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і почала знімати все на телефон. Після цього Безпалий підійшов до дівчини, маючи намір вибити мобільний з її рук. У конфлікт втрутився танцюрист і отримав потужний удар в голову, після чого впав і вдарився головою об плитку.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту.

Автор: Анастасія Горбачова