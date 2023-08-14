Користувачів обурило те, що артист виїхав до США, та ще й виступає зі старими російськомовними хітами.

Дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана відреагувала на хвилю хейту, яка несеться у бік артиста. Спочатку його критикували за поїздку до США в умовах повномасштабної війни, а нині коментатори активно обговорюють те, що він співав у Маямі російською мовою.

"Мережею несеться відео з Маямі, де Бабкін та група співають російською. Ви щось можете прокоментувати чи ви й надалі співаєте російськомовні пісні? Сумно", - спитали у дружини Бабкіна користувачі.

Дружина артиста відповіла. Вона зазначила, що Бабкін та музиканти гурту не мають часу на виправдання. За словами жінки, пісні виконувалися на благодійному концерті, задля зборів коштів для ЗСУ.

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"Як менеджеру гурту 5nizza, я можу відповісти. 1. Гурт і творчість Сергія Бабкіна - це різні творчості. 2. Пісня "Солдат" 5nizza і пісня "Солдат" Бабкіна - це різні пісні. 5nizza не виконує україномовного "Солдата", Бабкін не співає російськомовного. 3. Гурту 5nizza 23 роки! 90% пісень - російською. А зараз в нас благодійний тур гурту 5nizza. 4. У хлопців немає часу, аби виправдовуватися перед вами, тому що свій час вони проводять з користю для ЗСУ", - написала Бабкіна.

Окрім цього, дружина артиста показала, що їй присилають хейтери. Бабкіну та його обраниці бажають смерті. Цю ситуацію вона назвала катастрофою.

"А ще ось такий сьогодні має вигляд мій директ. Це велика катастрофа, яка несеться в нашій країні! Любі мої українці, якщо ви хочете когось з'їсти, їште себе!" - написала дружина артиста.

Чому Бабкіна почали хейтити у мережі

Нагадаємо, нещодавно Бабкін нарвався на різку критику на свою адресу після того, як опублікував фото з Маямі, куди він відправився проводити благодійні концерти. Артиста почали звинувачувати у тому, що він нібито просто скористався можливістю виїхати з України.

На тлі цього з Бабкіна почали глузувати. Його навіть просили передати "вітання" Владу Ямі, який втік з України на тлі повномасштабної війни.

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