Алеся Бацман здивувала шанувальників новим знімком.

Дружина українського журналіста Дмитра Гордона, Олеся Бацман, опублікувала у своєму інста-блозі фотографію, на якій позують її чоловік, доктор Євген Комаровський і ще одна дівчина.

У кадрі Гордон і Комаровський сидять за столом, а дівчина стоїть навпроти них і лягає на стіл. При цьому камера зняла дівчину з непристойного ракурсу. Користувачі мережі відзначили, що цей знімок виглядає непристойно.

Читайте також58-річна Демі Мур шокувала помолоділим виглядом: "Який жах""Найважливіші кадри вчорашнього розслідування. Невідомі ракурси", - підписала фото Бацман і додала хештеги #шоксенсація.

"Не естетично, не культурно", "Дивуюся, чому Гордон не фотографував", "Як завжди, обличчям до народу", "Відмінний ракурс", "Чия це там духовка?", "Фотографу респект", "Хороша попка", - пишуть фоловери в коментарях.

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Гордона в сексі-образі засвітилася у компанії шістьох його дітей.

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Автор: Діана Могилєвич