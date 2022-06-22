У родині популярного хореографа сталося горе.

Відомий україно-американський хореограф Макс Чмерковський ще до війни перебував у Києві. Тут у нього були зйомки в шоу "Танці з зірками".

Поки він у столиці займав суддівське крісло в танцювальному проекті, його дружина Пета Маргатройд втратила дитину. За словами дівчини, спочатку у неї виявили коронавірус. І вже в лікарні їй повідомили про те, що стався викидень, хоча сама вона ще не знала, що знаходиться при надії.

"Він (лікар, - УНІАН) запитав, чи знаю я що вагітна? Через хвилювання Максиму почулося, що доктор каже, що я при надії. Я поняття не мала, що чекаю на дитину", - сказала Пета в інтерв'ю Peоple.

Чмерковський додав, що цей час був для них не простим. Але вони все так само мріють про другу дитину.

"Не бути там з нею - божевілля. Це змушує відчувати себе безпорадним", - зізнався Чмерковський.

Нагадаємо, раніше суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський вперше за 10 років побував у рідній Одесі.

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