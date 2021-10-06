Суддя легендарного шоу "Танці з зірками "на телеканалі "1+1" Макс Чмерковський живе в шлюбі з австралійською танцівницею Петею Маргатройд. У нашому матеріалі ми розповімо, з ким крутив роман колишній "Холостяк".

Американський хореограф і чемпіон світу з латиноамериканських танців Макс Чмерковський цього року приєднався до трійки строгих суддів шоу "Танців з зірками". Чоловік свого часу був призером американської версії проекту, тому йому не з чуток відомо, як "зсередини" все облаштовано.

Як відомо, 41-річний чоловік - уродженець Одеси, але в 1994 році його сім'я переїхала до Америиу. Незважаючи на американський паспорт, він вважає себе українцем, тому із захопленням прийняв пропозицію від телеканалу "1+1".

Читайте також"Кароліна програла": молода наречена екс-чоловіка Лорак показала витончену фігуру в купальникуНа сьогоднішній день Макс Чмерковський щасливий сім'янин, у нього підростає 4-річний син Шей Александер. У липні 2017 року він зіграв розкішне весілля з танцівницею Петею Маргатройд.

У нашому матеріалі ми розповімо про інших жінок Макса, які зіграли в його житті не останню роль.

Карина Смирнофф

Вони були дивовижною парою, обоє народилися в Україні, але з волі випадку переїхали на ПМП в Америку. Макс і Карина в кінці 2008 року оголосили про свої заручини, закохані призначили дату весілля на літо 2010 року. Однак Карина кинула Макса і закрутила роман з іншим. За словами Макса, це було для нього великим ударом.

Олександра Шульгіна

В кінці 2010 року Макс Чмерковський став героєм романічного реаліті-шоу "Холостяк". 25 дівчат боролися за його увагу, проте тільки одній вдалося почути найзаповітніші слова. Нею виявилася перекладач з Києва-Олександра Шульгіна. Але не сталося так, як хотілося. Через деякий час пара розлучилася.

Кейт Аптон

Про роман супермоделі Кейт Аптон і Макса Чмерковського відомо небагато. Офіційно пара оголосила про свої романтичні стосунки лише у вересні 2013 року після появи на публіці в Нью-Йорку. Вже в грудні того року вони розлучилися.

Дженніфер Лопес

У 2014 році в мережі із завидною регулярністю з'являлися такі заголовки: "Дженніфер Лопес зустрічається з Максом Чмерковським", "Колишній "Холостяк" закрутив роман з Джей Ло". Знайомство Лопес і Чмерковського відбулося в листопаді 2014 року, коли гаряча латиноамериканка і український "Холостяк" ставили спільний номер для виступу на музичній премії American Music Awards. Службового роману не сталося, як мріяли шанувальники.

Нагадаємо, суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський, який із родиною мешкає у Лос-Анджелесі, прогулявся Києвом та завітав до святині України - Києво-Печерської Лаври. Суддя не стримував свого захоплення красою Києва.

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Автор: Каролина Гайдук