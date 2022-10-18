Роман Сасанчин / фото instagram.com/annavi_i

Дружина переможця проекту "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна у своєму Instagram-блозі похвалилася сімейною ідилією з чоловіком. Так, пара вирушила на спільну прогулянку з дочкою Елізабет, де вони зробили кілька кадрів на тлі осінніх пейзажів. 

Закохані позують з маленькою донькою і ніжно обіймають один одного. Слід зазначити, що підписники Іванни дуже розчулилися, дивлячись на ці кадри. 

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Реакція соцмереж

Ось що підписники написали в коментарях до нової фотосесії сім'ї Романа Сасанчина:

  • "Які котики!"
  • "Дуже красиві"
  • "Найкращі"
  • "Які ви милі, щастя вам!"
  • "Красива, мила і відмінна молода сім'я! Всього вам самого найкращого!"

"Просто ми, такі, як є! Спасибі Богу за мою сім'ю", - написала Іванна Сасанчина під спільними знімками з донькою і чоловіком. 

Роман Сасанчин з родиною / instagram.com
Роман Сасанчин з родиною / instagram.com

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин захопив мережу зворушливим фото з дочкою.

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