Дружина переможця проекту "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна у своєму Instagram-блозі похвалилася сімейною ідилією з чоловіком. Так, пара вирушила на спільну прогулянку з дочкою Елізабет, де вони зробили кілька кадрів на тлі осінніх пейзажів.
Закохані позують з маленькою донькою і ніжно обіймають один одного. Слід зазначити, що підписники Іванни дуже розчулилися, дивлячись на ці кадри.
Реакція соцмереж
Ось що підписники написали в коментарях до нової фотосесії сім'ї Романа Сасанчина:
- "Які котики!"
- "Дуже красиві"
- "Найкращі"
- "Які ви милі, щастя вам!"
- "Красива, мила і відмінна молода сім'я! Всього вам самого найкращого!"
"Просто ми, такі, як є! Спасибі Богу за мою сім'ю", - написала Іванна Сасанчина під спільними знімками з донькою і чоловіком.
Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин захопив мережу зворушливим фото з дочкою.