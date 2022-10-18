Іванна вперше за довгий час опублікувала у своєму блозі спільні знімки з Романом.

Дружина переможця проекту "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна у своєму Instagram-блозі похвалилася сімейною ідилією з чоловіком. Так, пара вирушила на спільну прогулянку з дочкою Елізабет, де вони зробили кілька кадрів на тлі осінніх пейзажів.

Закохані позують з маленькою донькою і ніжно обіймають один одного. Слід зазначити, що підписники Іванни дуже розчулилися, дивлячись на ці кадри.

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Реакція соцмереж

Ось що підписники написали в коментарях до нової фотосесії сім'ї Романа Сасанчина:

"Які котики!"

"Дуже красиві"

"Найкращі"

"Які ви милі, щастя вам!"

"Красива, мила і відмінна молода сім'я! Всього вам самого найкращого!"

"Просто ми, такі, як є! Спасибі Богу за мою сім'ю", - написала Іванна Сасанчина під спільними знімками з донькою і чоловіком.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин захопив мережу зворушливим фото з дочкою.

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