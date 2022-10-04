Роман опублікував знімок у своєму Instagram-блозі.

Відомий за проектом "Голос. Діти" Роман Сасанчин поділився у своєму блозі зворушливим фото з дочкою. Дівчинку звуть Елізабет. Зараз їй вже 9 місяців. На знімку Роман стоїть на вулиці і тримає дитину на руках. Дівчинка з подивом дивиться в камеру, а тато чіпає її за щічки.

"Моя радість! Я просто без зайвих слів залишу це фото тут", - написав молодий батько.

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Реакція соцмереж

Шанувальники не змогли пройти повз такий зворушливий знімок. Ось що вони написали:

Це справжнє мілашество!

Які ви красиві!

Ромі пасує статус тата!

Маленька красуня!

Це дуже мило, коли тато так бавиться зі своєю донькою. Щастя вам і здоров'я.

Історія кохання Романа та Іванни

Дружину Романа Сасанчина звуть Іванна. Дівчина на кілька років старша за свого чоловіка. Це стало предметом обговорень у пресі. Іванна якось зізналася, що і батьки хлопця спочатку відреагували дивно, проте після знайомства з ними ніяких непорозумінь на цьому грунті не було.

Навесні 2022 року з'явилася новина про те, що пара нібито хоче розлучитися. У себе в блозі Іванна розповіла, що у них з Романом стався конфлікт, в якому винні обидва. Зараз, судячи з її публікацій, в сім'ї все добре.

Нещодавно дружина переможця "Голосу країни" сасанчина навіть зізналася, що хоче ще одну дитину.

Нагадаємо, раніше Іванна зізналася, що втратила дитину.

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