Київ музиканти покинули на поїзді. У момент відправлення на вокзалі символічно включили композицію "Heart of Steel".

Дует TVORCHI, який в цьому році представляє нашу країну на Євробаченні, відправився в Ліверпуль. Артисти поїздом виїхали з Києва до Польщі, а звідти полетять до Великої Британії на літаку.

У мережі показали зворушливі кадри, зроблені під час відправлення поїзда. На вокзалі символічно включили пісню "Heart of Steel" - саме з нею артисти підкорюватимуть найпрестижнішу сцену Європи.

"Побажав хлопцям удачі на "Євробаченні" в Ліверпулі. TVORCHI вже вирушили в подорож, щоб представити нашу країну на конкурсі", - прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко, який проводжав артистів.

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Коли і де відбудеться Євробачення

Зазначимо, Євробачення відбудеться в Ліверпулі від імені України. Великобританія приймає музичний конкурс замість нашої країни, оскільки саме їхній представник минулого року посів друге місце.

Перший півфінал запланований на 9 травня, другий - 11 травня. Гранд-фінал, в якому і виступлять TVORCHI, відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, букмекер "посунули" Україну з першого місця в списку ймовірних переможців Євробачення цього року.

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