Шоумена поранили в бійці.

Український шоумен Дядя Жора пережив клінічну смерть. Це сталося через поранену шию і проникаючу рану в серце.

Про це він сказав у програмі "Зірковий шлях".

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Одного разу Дядя Жора брав участь у бійці, захищаючи свого друга.

"Це була історія, коли десять на одного. Я заступився за товариша. В результаті отримав 13 ножових поранень, плюс рука, нога, плече, пробита шия, легені справа і рана - проникаюча в серце", - розповів артист.

Тоді лікарі зробили йому операцію без наркозу. В результаті він пережив клінічну смерть.

"Бачу, що мене беруть за руки розтягують, тримають. Ну а потім все - скальпель, біль. Я кричав, матюкався, просив укол. Потім повністю відключився. Була клінічна смерть. А потім було найголовніше - чекали, чи прийду в себе", - зауважив шоумен.

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Автор: Діана Могилєвич